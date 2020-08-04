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iPhone 12 выйдет по частям 

Lenta.ru и ещё 2 57 минут назад
iPhone 12 выйдет по частям
Фото: Reuters
Новые смартфоны Apple выйдут на рынок частями. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на отчет DigiTimes.
Первыми в продажу выйдут две версии смартфона с 6,1-дюймовыми экранами. Затем на рынке станут доступны девайсы с дисплеями на 5,4 и 6,7 дюйма. Об этом можно судить по срокам поставок производителя компонентов для девайсов SLP. Сообщается, что поставки компонентов для 6,1-дюймовых iPhone уже стартовали, для остальных устройств детали начнут выпускать к концу августа.
По оценке источника, в этом году компоненты для iPhone будут поставлены позже, задержка составит от двух до четырех недель. Это скажется на сроках запуска смартфонов в продажу.
Ожидается, что осенью Apple представит четыре устройства с OLED-дисплеем и поддержкой 5G. При этом 5,4-дюймовая и одна 6,1-дюймовая модели окажутся базовыми флагманами с упрощенными характеристиками, тогда как две остальные модели с дисплеями на 6,1 и 6,7 дюйма будут позиционироваться как топовые девайсы в линейке.
В конце июля Apple подтвердила, что выпуск новых iPhone задержится. В компании не стали объяснять причину задержек, дав понять, что аппараты серии iPhone 12 появятся в продаже не раньше октября.
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Наука и техника , Apple
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