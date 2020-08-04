В базе китайского патентного ведомства (Chinese National Intellectual Property Administration, CNIPA) было найдено описание свежего патента, из которого следует, что Xiaomi изобрела смартфон со сменным экраном. Подобное устройство будет пользоваться популярностью из-за возможности практически моментально заменить дисплей без сторонней помощи.

Что интересно, конструкция смартфона, описанного в патенте, показывает, что Xiaomi вовсю работает над технологией подэкранного размещения фронтальной камеры — именно это решение демонстрирует изображение патента. При этом можно заметить, что смартфон также лишен сканера отпечатка пальцев на корпусе. Вероятнее всего, его было решено разместить непосредственно на дисплее.

К сожалению, все, что можно увидеть выше — это всего лишь патент. А значит, пока что рано говорить о серийном выпуске подобных смартфонов. Но учитывая, что идея явно заинтересует пользователей сети, можно рассчитывать на то, что Xiaomi прислушается к ним и все же выпустит данный аппарат.