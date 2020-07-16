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В Google объяснили исчезновение Палестины с карт 

РИА Новости 2 часа назад
В Google объяснили исчезновение Палестины с карт
Фото: РИА Новости
Компания Google объяснила отсутствие Палестины на своих картах стремлением объективного отображения спорных областей с использованием пунктирной серой линии границы.
Ранее в четверг сообщалось, что на картах Google не отображается Палестина.
"Наш подход к изображению территорий на картах не поменялся. Google использует информацию ряда картографических организаций и источников при принятии решений о том, как изобразить спорные границы. Мы сохраняем нейтралитет в отношении геополитических споров и прилагаем все усилия для объективного отображения спорных областей на наших картах с использованием пунктирной серой линии границы", — сказали РИА Новости в пресс-службе Google.
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Наука и техника , Google , РИА Новости , Палестина
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