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В WhatsApp появилась новая функция 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
В WhatsApp появилась новая функция
Фото: ТК «Звезда»
Рядом с переадресованными много раз сообщениями появится значок лупы, нажатие на который позволит отправить в поисковик Google его текст.
В приложении WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой можно проверять подлинность пересланных сообщений.
Послания, полученные в групповых чатах или пересланные много раз можно будет проверить. Рядом с ними появится значок лупы, нажатие на который позволит отправить в поисковик Google текст сообщения.
Таким образом пользователь сможет найти новости или другие источники информации по данной теме.
Функция фактчекинга уже доступна в последних версиях WhatsApp в некоторых странах. на устройствах iOS и Android.
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Наука и техника , Интернет , Строительство , Google
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