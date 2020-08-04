В WhatsApp появилась новая функция 

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Рядом с переадресованными много раз сообщениями появится значок лупы, нажатие на который позволит отправить в поисковик Google его текст.

В приложении WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой можно проверять подлинность пересланных сообщений.

Послания, полученные в групповых чатах или пересланные много раз можно будет проверить. Рядом с ними появится значок лупы, нажатие на который позволит отправить в поисковик Google текст сообщения.

Таким образом пользователь сможет найти новости или другие источники информации по данной теме.

Функция фактчекинга уже доступна в последних версиях WhatsApp в некоторых странах. на устройствах iOS и Android.