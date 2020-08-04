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Биологи призвали спасать паразитов 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
Биологи призвали спасать паразитов
Фото: Pieter Johnson / University of Colorado Boulder
Ученые говорят, что у паразитов сложился не очень хороший имидж, а они между тем, ничем не хуже млекопитающих, рыб или птиц, и тоже находятся под угрозой исчезновения.
Только 4% известных паразитов могут поражать людей, и при этом большинство остальных имеют критически важное для экологии значение. Они, например, регулируют численность популяций различных видов, которые без этого могли бы сами превратиться во вредителей в результате неконтролируемого роста.
Но при всем при этом на сегодняшний день наука идентифицировала только десятую часть паразитов. Подавляющее большинство из них остается неизученным, а следовательно не подпадает ни под какие программы сохранения видов. И это очень беспокоит ученых из США, Австралии, Испании и других стран, которые опубликовали в журнале Biological Conservation глобальный план по защите паразитов.

«Паразиты — невероятно разнообразная группа видов, но мы не осознаем насколько это биологическое разнообразие ценно, — говорит Челси Вуд из Университета Вашингтона. — Цель этой публикации — показать, что мы теряем паразитов и исполняемые ими функции даже не распознав их».

Предлагаемый учеными план содержит двенадцать целей на ближайшее десятилетие, одной из которых является идентификации половины из существующих видов паразитов.

«Если вид не имеет имени, мы не можем его сохранить, — объясняет Колин Карлсон из Джорджтаунского университета. — У нас уже давно есть имена для большинства животных и растений, но ученые пока открыли только небольшую часть из всех паразитов. Передний край науки сейчас — это глубины океана, дальний космос и мир, который живет внутри каждого вида на Земле».

Кроме того, ученые предлагают создать «красный список» паразитов, включить их в исследования по биоразнообразию, оцифровать коллекции паразитов, сообщить широкой публике о том, что эти существа находятся под угрозой, принять законодательные акты, защищающие паразитов, а также ряд других мер.
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