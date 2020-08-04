Астрономы нашли потерянную 33 года назад звезду 

В феврале 1987 года ночное небо вдруг осветилось — в Большом Магеллановом облаке, на расстоянии 167 644 световых года, массивная звезда взорвалась сверхновой. Так близко к нам не взрывалась еще ни одна сверхновая. Но когда все стихло, астрономы не нашли на месте взрыва нейтронной звезды.

33 года спустя, астрономы наконец увидели эту мертвую звезду, спрятанную в густом облаке пыли.

Существует несколько типов сверхновых, что зависит от типа умирающей звезды. Те, которые оставляют после себя нейтронную звезду — сверхновые типа II, получающиеся из звезд, в 8-30 раз массивнее Солнца. Взрываясь, они разбрасывают внешние слои и нейтрино в космос, а их ядра становятся нейтронными звездами.

В случае сверхновой 1987 года все так и произошло. Старая голубая звезда под названием Sanduleak-69 202, которая была примерно в 20 раз массивнее Солнца, устроила в небе световое шоу, настолько яркое, что его было видно невооруженным глазом.

После взрыва в его эпицентре астрономы не смогли найти следов новорожденной нейтронной звезды.

Группа исследователей во главе с Филом Чиганом из Университета Кардиффа в Великобритании объявила, что они, наконец, нашли горячую и яркую звезду среди остатков сверхновой — нейтронная звезда была окутана густым облаком пыли.

«Мы были очень удивлены, увидев этот теплый шарик. То есть в облаке должно быть что-то разогревающее пыль и заставляющее ее светиться», — объяснил астрофизик Микако Мацуура из Кардиффского университета.

Но для нейтронной звезды обнаруженное тело оказалось слишком ярким. Как выяснил астрофизик Дани Пейдж из Национального автономного университета Мексики, светящийся шарик действительно может быть нейтронной звездой. Его яркость соответствует тепловому излучению очень молодой нейтронной звезды. Другими словами, она все еще очень горячая и не успела остыть после взрыва сверхновой. Ученые назвали нейтронную звезду NS 1987A.

Ее температура составляет около 5 миллионов градусов по Цельсию и находится звезда не совсем в центре взрыва, удаляясь от него со скоростью до 700 километров в секунду. Диаметр NS 1987A должен составлять около 25 километров, а ее масса равна примерно 1,38 массы Солнца. Все это совершенно нормально для нейтронной звезды.