Обнаружен феномен на близком расстоянии от Солнца

Астрономы получили рекордно близкие изображения Солнца в рамках миссии Solar Orbiter Европейского космического агентства и обнаружили феномен неизвестного происхождения. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Зонд, который европейские ученые разработали вместе с НАСА , прошел около 77 миллионов километров в ходе первого оборота вокруг светила, что сравнимо с половиной расстояния между Солнцем и Землей. Исследователям удалось впервые получить снимки десятков небольших вспышек, которые называются «солнечными кострами», которые в несколько миллионов раз меньше обычных вспышек, которые можно наблюдать с Земли, и сравнимы с размером Европы.

На данный момент не ясно, образуются ли «костры» по тому же самому механизму, что и большие вспышки, или у них иная природа. Однако исследователи считают, что их изучение поможет объяснить, почему солнечная корона имеет более высокую температуру, чем недра звезды.

Аппарат способен выдержать температуру до 500 градусов Цельсия, что позволяет ему находится на расстоянии 40 миллионов километров от поверхности Солнца. Приборы защищены термостойкой оболочкой, которая подвергается воздействию солнечного ветра, в 13 раз более сильному, чем на орбите Земли. Операторы зонда планируют немного изменить траекторию полета Solar Orbiter, чтобы тот впервые в истории получил изображения полюсов Солнца. Это будет сделано к 2027 году.

Миссия Solar Orbiter рассчитана на девять лет, а ее общая стоимость составит около 1,5 миллиарда евро.