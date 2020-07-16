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Эксперты рассказали о возможностях Twitter манипулировать мнением людей 

РИА Новости 2 часа назад
Стало известно о манипулировании Twitter мнением людей
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Опубликованные в Cети скриншоты внутренней системы Twitter говорят о том, что сервис микроблогов манипулирует мнением пользователей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Скриншоты опубликовал портал Motherboard. Из них следует, что к каждому пользователю применяются фильтры — например, была ли учетная запись приостановлена, заблокирована навсегда или же имеет статус защищенной.
По мнению замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, эта функция — "возможность для манипуляций".
"Действительно, сегодня в Сети появились скриншоты взломанной административной панели сотрудников Twitter, из них стало понятно, что они могли цензурировать посты, понижать в поисковой выдаче тэги и выводить в топ новые. Несмотря на то что часть подобных публикаций и скриншотов была удалена, эти факты вызвали новую волну вопросов к Twitter и подозрений в манипуляции общественным мнением", — сказал он.
Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин согласился с мнением Никитина.
"Эти коэффициенты могут распространяться на конкретные посты или на аккаунт. Это можно назвать продвижением или пессимизацией, но по факту это манипуляция мнением", — добавил он.
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Комментарии
Наука и техника , Арсений Щельцин , Сергей Никитин , РИА Новости
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