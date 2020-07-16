Стало известно о манипулировании Twitter мнением людей

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Опубликованные в Cети скриншоты внутренней системы Twitter говорят о том, что сервис микроблогов манипулирует мнением пользователей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Скриншоты опубликовал портал Motherboard. Из них следует, что к каждому пользователю применяются фильтры — например, была ли учетная запись приостановлена, заблокирована навсегда или же имеет статус защищенной.

По мнению замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина , эта функция — "возможность для манипуляций".

"Действительно, сегодня в Сети появились скриншоты взломанной административной панели сотрудников Twitter, из них стало понятно, что они могли цензурировать посты, понижать в поисковой выдаче тэги и выводить в топ новые. Несмотря на то что часть подобных публикаций и скриншотов была удалена, эти факты вызвали новую волну вопросов к Twitter и подозрений в манипуляции общественным мнением", — сказал он.

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин согласился с мнением Никитина.