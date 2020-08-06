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В Австралии придумали Shazam для пауков и змей 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
В Австралии придумали Shazam для пауков и змей
Фото: Reuters
В Австралии придумали аналог сервиса Shazam, позволяющий определять по фотографии виды пауков и змей. Об этом сообщает издание Cnet.
Приложение Critterpedia было разработано Ником и Мюрреем Скарсами совместно с Австралийским национальным научным агентством (CSIRO). С помощью алгоритма на базе искусственного интеллекта оно определяет семейство, род или вид паука или змеи, которые изображены на фото, а также насколько они могут быть опасны для человека.
Разработчики приложения отметили, что для более точного определения алгоритму необходимо множество фотографий насекомых и рептилий с разных ракурсов. Они выразили надежду, что сервисом воспользуются как можно больше пользователей, которые будут загружать фотографии пауков и змей, увиденных в дикой природе.
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Наука и техника , Технологии
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