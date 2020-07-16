Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы 

В небе над Землей обнаружена самая яркая за последние семь лет комета. 23 июля она максимально приблизится к нашей планете. Небесное тело C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет увидеть пролетающим рядом ковшом Большой Медведицы.

Астрономы заметили C/2020 F3 (NEOWISE) 27 марта 2020 года. Известно, что она движется вокруг Солнца в обратном направлении его вращения. Сначала космический объект наблюдали в южном полушарии, но в июле им смогут полюбоваться и жители северного полушария Земли.

А в начале месяца находящийся на Международной космической станции российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал комету с борта МКС и опубликовал ее фото на своей странице в Twitter.