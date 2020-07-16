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Названа опасность быстрой зарядки для смартфонов 

Ferra.ru и ещё 2 4 часа назад
Названа опасность быстрой зарядки для смартфонов
Фото: Ferra.ru
Сообщество ожидает от Xiaomi анонс смартфона со 100-ваттной зарядкой, а Realme вчера представила проводную зарядку мощностью 125 Вт. На фоне этих новостей исследование экспертов по кибербезопасности из Tencent Security Xuanwu Lab выглядит особенно интересно. Они назвали опасность быстрой зарядки для смартфонов.
Из отчёта специалистов следует, что сотни миллионов гаджетов уязвимы перед атакой злоумышленников под названием BadPower. Эксперты протестировали 35 адаптеров питания, внешних аккумуляторов и других аналогичных устройств. У 18 из них нашли проблемы с безопасностью. Если хакер воспользуется уязвимостью, то сможет инициировать подачу избыточного напряжения на смартфон, планшет или ноутбук. Это может привести даже к возгоранию устройства.
Хуже всего, что BadPower можно осуществить удалённо. Сообщается, что нет никакой разницы, какую технологию быстрой зарядки использует устройство. Всё дело в возможности перезаписи микрокода в чипе адаптера питания через USB-порт. Специалисты советуют пользователям не давать кому-то чужому свою зарядку от смартфона, планшета или ноутбука.
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Наука и техника , Гаджеты
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