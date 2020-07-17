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Hürriyet (Турция): иммунитет к covid-19 — утопия? 

ИноСМИ и ещё 6 36 минут назад
Иммунитет к covid-19 — утопия?
Фото: © РИА Новости, Григорий Сысоев
В результате одного из самых масштабных исследований ученые пришли к выводу, что иммунитет, который вырабатывается у переболевших covid-19, недостаточно крепкий и устойчивый. Получается, что усилия по созданию вакцины и концепция «стадного иммунитета» не вернут мир к прежней жизни… Однако у автора статьи другое мнения.
Несколько дней назад были опубликованы результаты нового исследования, которое считается одним из самых масштабных исследований об антителах к коронавирусной инфекции в Европе. Оказалось, что антитела, приобретенные пациентами с коронавирусом, могут быть недостаточно сильными и стойкими.
Итак, ученые пришли к выводу, что иммунитет, который вырабатывается у переболевших covid-19, недостаточно крепкий и устойчивый, так же как при ОРВИ и гриппе.
Согласно полученным результатам, люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, или не могут выработать достаточное количество антител, или выработанные антитела сохраняются недолго и начинают исчезать в течение нескольких месяцев. Исследование было проведено в Великобритании и основано на большом массиве надежных данных.
Стадный иммунитет — утопия
Результаты исследования в значительной степени разочаровывают тех, кто занимается этой проблемой. Ведь получается, что «стадный иммунитет» — утопия. Что еще важнее, вывод о снижении уровня антител делает сомнительным и ненадежным обеспечение иммунитета с помощью вакцины, которая может быть найдена. Так что же будет? Надежды на коллективный иммунитет и вакцину были напрасными? На мой взгляд, нет.
Одного исследования недостаточно
Я не согласен с теми, кто считает, что это исследование, проведенное в Королевском колледже в Великобритании полностью развенчивает концепцию коллективного иммунитета и даже забивает гвоздь в гроб надежды на вакцину. И дело не в моей оптимистичном подходе. Результаты этого нового исследования должны подтвердиться в других странах, других центрах и других анализах, опирающихся на еще большее количество случаев. Кроме того, мнение о том, что излечение от коронавирусной инфекции не дает в ожидаемой степени сильного и устойчивого иммунитета, высказали большинство специалистов. Я тоже так считаю…
Общее ожидание — около шести месяцев иммунитета
Общее ожидание экспертов заключается в том, что эта вирусная инфекция, судя по всему, способна гарантировать максимум три-пять месяцев иммунитета, так же как ОРВИ и грипп.
Надеюсь, что на самом деле речь будет идти о более продолжительном иммунитете, однако общее мнение и ожидание таково. Что же касается вопроса о том, что антитела, приобретенные после коронавирусной болезни, быстро исчезают… Повторю, нам нужно больше исследований на эту тему.
Хочу обратить внимание на важную деталь. Ошибочно полагать, что иммунитет к вирусу может сформироваться только с помощью антител. Мы также не должны недооценивать способность к защите от вируса, которую приобретают Т-лимфоциты, то есть клетки-воины нашей иммунной системы. Многие недавно опубликованные исследования показали, что такой клеточный иммунитет, полученный благодаря Т-лимфоцитам, может быть как минимум не менее важен, чем иммунитет, приобретенный с участием антител.
Таким образом, у каждого, кто переболел covid-19, в той или иной степени вырабатывается иммунитет, однако сила и продолжительность приобретенного иммунитета у разных людей могут варьироваться, и это уже известный факт.
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Наука и техника , Великобритания , Турция
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