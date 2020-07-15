У «тяжелых» больных COVID нашли опасное антитело

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Биологи Нидерландов обнаружили в крови перенесших тяжелую форму COVID-19 людей антитело, которое не подавляет вирус, а наоборот вызывает сильные воспаления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую научную статью.

Выяснилось, что взаимодействуя с клетками-макрофагами эти антитела провоцируют ощутимый воспалительный ответ. Именно поэтому при активировании адаптивного иммунитета, пациент начинает чувствовать себя значительно хуже.

Так, у зараженных возникают массовые воспаления, микротромбы и иные проблемы, связанные с разными органами.

До этого сотрудник Университетской больницы Цюриха обнаружил расширение кровеносных сосудов у зараженного коронавирусом пациента.