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Ученые заявили, что коронавирус не является формой пневмонии 

Павел Тиунов 38 минут назад
Ученые развенчали главный миф о коронавирусе
Фото: Reuters
Медики, проведшие тщательные исследования коронавируса, выяснили, что инфекция вызывает тромботические осложнения, которые приводят к обострению хронических заболеваний, сообщает издание Gotovim-Edim.ru. Отмечается, что приравнивание COVID-19 к пневмонии — заблуждение.
Ученые пришли к выводу, что, попадая в организм человека, коронавирус поражает кроветворящие клетки. В результате 1начинается воспаление, и образуются сгустки крови, которые распределяются по всему телу, оказывая пагубное влияние на органы. Если у человека существуют хронические заболевания, то на фоне воспалительных процессов тромбов, возникает обострение недугов. Поэтому, уверяют специалисты коронавирусная инфекция опасна для людей, предрасположенных к заболеванию легких, сердца, почек и других органов. В результате пациентов приходится лечить от респираторного и хронического заболеваний одновременно.
Ранее, как сообщал «Рамблер», старший научный сотрудник Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон предположил, что новый коронавирус, возможно, мог зародиться не в Китае. По его словам, год назад инфекцию находили в Барселоне, Милане и Турине, а первый случай заболевания был зарегистрирован в феврале 2019 года на Фолклендских островах.
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Наука и техника
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