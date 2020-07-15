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Коронавирус — не пневмония: шокирующие выводы ученых 

Gotovim-Edim.Ru 23 часа назад
Ученые развенчали главный миф о коронавирусе
Фото: Reuters
На основаниях тщательных исследований медики пришли к выводу, что о коронавирусе стоит говорить как о мультисистемном недуге. Да, многие больные выздоравливают, но не нужно забывать, что большинство пациентов с недугами почек, сердца и мозга будут проходить одновременно два лечения: от респираторного и хронического недуга. Врачи отметили, что в первые недели после объявления пандемии имели возможность наблюдать за большим количеством тромботических осложнений. Этот результат намного хуже того, который они ожидали от опыта работы с другими вирусными недугами.
Ученые полагают, что такие осложнения могут быть спровоцированы атакой вируса на клетки, которые творят кровеносные сосуды. Когда вирус поражает клетки, начинается воспалительный процесс, а кровь собирается в сгустки — и большие и маленькие. Сгустки распределяются по всему телу и наносят ущерб органам, создавая воспалительные процессы тромбов. Медики считают, что их исследования помогут в разработке эффективных лекарств от ковида.
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