Ученые развенчали главный миф о коронавирусе

На основаниях тщательных исследований медики пришли к выводу, что о коронавирусе стоит говорить как о мультисистемном недуге. Да, многие больные выздоравливают, но не нужно забывать, что большинство пациентов с недугами почек, сердца и мозга будут проходить одновременно два лечения: от респираторного и хронического недуга. Врачи отметили, что в первые недели после объявления пандемии имели возможность наблюдать за большим количеством тромботических осложнений. Этот результат намного хуже того, который они ожидали от опыта работы с другими вирусными недугами.

Ученые полагают, что такие осложнения могут быть спровоцированы атакой вируса на клетки, которые творят кровеносные сосуды. Когда вирус поражает клетки, начинается воспалительный процесс, а кровь собирается в сгустки — и большие и маленькие. Сгустки распределяются по всему телу и наносят ущерб органам, создавая воспалительные процессы тромбов. Медики считают, что их исследования помогут в разработке эффективных лекарств от ковида.