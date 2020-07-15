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Обнаружена старейшая уязвимость Windows 

Lenta.ru 1 час назад
Обнаружена старейшая уязвимость Windows
Фото: globallookpress.com
Существующая 17 лет ошибка позволяла взломать сервера под управлением Windows. Проблему обнаружили исследователи компании Check Point, сообщает издание Wired.
Критическая уязвимость, названая Sig Red, приводила к удаленному исполнению кода через DNS-сервера, с помощью которого неавторизованный пользователь мог получить права администратора. В результате взлома злоумышленники могли взять под контроль целые сервера, перехватывать сетевой трафик и компрометировать личные данные пользователей. Оцененная по шкале уязвимостей CVSS на 10 из 10 баллов проблема затрагивала операционные системы Windows Server версий 2003–2019.
По словам специалистов Check Point, обнаруженная проблема существовала в течение 17 лет и является одной из старейших уязвимостей Windows. Microsoft уже отреагировала на сообщения специалистов и выпустила исправляющий системную брешь апдейт. В компания строго рекомендовали обновление к установке, при этом в Microsoft заявили, что не знают о случаях взлома и кражи данных с использованием Sig Red.
В мае специалисты рассказали про возможность взлома через интерфейс Thunderbolt выпущенных до 2019 года компьютеров. Хакеры имеют возможность проникнуть в систему устройств, используя специальный гаджет с предустановленным ПО. По словам экспертов, защиту систему безопасности можно взломать за считанные минуты, однако для взлома необходим непосредственный контакт злоумышленника с компьютером жертвы.
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Наука и техника , Microsoft
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