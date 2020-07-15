Стало известно о загадочном убийстве 2000-летней давности

Великобритании археологи обнаружили останки человека, который жил около двух тысяч лет назад и стал жертвой "загадочного" убийства. Об этом сообщает The Daily Mail.

Специалисты обнаружили скелет взрослого мужчины около фермы Уэллвик близ города Уэндовер (графство Бакингемшир). При этом похоронен он был в канаве лицом вниз, его руки были связаны.

По словам археологов, точный возраст жертвы пока неизвестен, однако эксперты считают, что останкам должно быть не менее двух тысяч лет.

"Смерть человека с фермы Уэллвик остается для нас загадкой, но есть не так уж много способов оказаться на дне канавы лицом вниз со связанными руками", — отметила доктор Рэйчел Вуд, археолог проекта.

При этом она выразила надежду, что специалисты смогут пролить больше света на эту историю.

Останки были обнаружены во время археологических работ, ведущихся на участке строительства скоростной магистрали HS2.