Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глобальный сбой произошел в WhatsApp 

Павел Тиунов 12 минут назад
Глобальный сбой произошел в WhatsApp
Фото: РИА Новости
Пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру пожаловались на неполадки в работе программы, сообщает Telegram-канал Подъём.
Отмечается, что мессенджер сбоит в Европе: в Германии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании, а также в странах Северной и Южной Америки. Проблема в установлении связи не обошла и россиян: чаще всего жалуются пользователи в Европейской части страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и других городах.
По данным журналистов, в большинстве случаев пользователям не удается установить связь с сервером, зайти в аккаунт или воспользоваться десктопной версией программы. В результате стало проблематично отправить сообщение, совершить аудио— или видеозвонок. Сотрудники техподдержки выясняют причины неполадок.
14 июля, как сообщал «Рамблер», пользователи сервисов Google пожаловались на их некорректную работу. Например, невозможно было войти в учетную запись видеохостинга YouTube. По данным СМИ, около 92% российских пользователей заявили, что испытывают проблемы с работой сайта, около 5% заявили, что не могут просматривать ролики.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
Комментарии 2
Наука и техника , Google , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя бывшего Карпович
Названо имя бывшего Карпович
Сын Алибасова заинтересовался наследством Шукшиных
Сын Алибасова заинтересовался наследством Шукшиных
Жители Белоруссии протестуют по всей стране
Жители Белоруссии протестуют по всей стране
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье
00:12
Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье
Происшествия
Подмосковье затопило
01:42
Подмосковье затопило
Новости Москвы
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Атака террористов на российских военных попала на видео
00:15
Атака террористов на российских военных попала на видео
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение