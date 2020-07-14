Глобальный сбой произошел в WhatsApp 

Пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру пожаловались на неполадки в работе программы, сообщает Telegram-канал Подъём.

Отмечается, что мессенджер сбоит в Европе: в Германии , Нидерландах, Швейцарии, Великобритании, а также в странах Северной и Южной Америки. Проблема в установлении связи не обошла и россиян: чаще всего жалуются пользователи в Европейской части страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и других городах.

По данным журналистов, в большинстве случаев пользователям не удается установить связь с сервером, зайти в аккаунт или воспользоваться десктопной версией программы. В результате стало проблематично отправить сообщение, совершить аудио— или видеозвонок. Сотрудники техподдержки выясняют причины неполадок.