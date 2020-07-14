Глобальный сбой произошел в WhatsApp 

Пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру пожаловались на неполадки в работе программы, сообщает Telegram-канал Подъём.
Отмечается, что мессенджер сбоит в Европе: в Германии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании, а также в странах Северной и Южной Америки. Проблема в установлении связи не обошла и россиян: чаще всего жалуются пользователи в Европейской части страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и других городах.
По данным журналистов, в большинстве случаев пользователям не удается установить связь с сервером, зайти в аккаунт или воспользоваться десктопной версией программы. В результате стало проблематично отправить сообщение, совершить аудио— или видеозвонок. Сотрудники техподдержки выясняют причины неполадок.
14 июля, как сообщал «Рамблер», пользователи сервисов Google пожаловались на их некорректную работу. Например, невозможно было войти в учетную запись видеохостинга YouTube. По данным СМИ, около 92% российских пользователей заявили, что испытывают проблемы с работой сайта, около 5% заявили, что не могут просматривать ролики.