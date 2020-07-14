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Земле предсказан откат на миллионы лет в прошлое по вине человечества 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 40 минут назад
Ученые предрекли Земле откат в прошлое на миллионы лет
Фото: ТАСС
Климат Земли может «вернуться в прошлое» на несколько миллионов лет назад, считают ученые из университета Саутгемптона, чьи выводы опубликованы в журнале Scientific Reports.
Как отмечают авторы работы, к 2025 году уровень углекислого газа в атмосфере может стать рекордным за последние 3,3 млн лет, передает РИА «Новости».
Ученым удалось установить это благодаря анализу химического состава окаменелостей со дна Карибского моря. Также они реконструировали концентрацию CO2 в воздухе 3 млн лет назад — на закате эпохи плиоцена. Тогда температура на Земле была на три градуса теплее, а уровень моря — выше.
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Уточняется, что для оценки концентрации углекислого газа в древние времена ученые определили соотношение изотопов бора в окаменелых раковинах фораминифер. Этот показатель зависит от кислотности морской воды, а ее, в свою очередь, определяет содержание CO2 в атмосфере.
Так, в ходе исследования выяснилось, что в наиболее теплый период плиоцена концентрация углекислого газа в атмосфере колебалась в рамках 380-420 частей на миллион. Сейчас этот показатель составляет 415 частей на миллион. Это подтверждает, что антропогенное влияние привело Землю к тому этапу, при котором происходят значительные климатические сдвиги, заключили ученые.
Ранее сообщалось, что французские и австралийские геологи изучили состав пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там идет формирование «эмбрионального континента». Ученые предполагают, что именно так и зарождаются новые континенты.
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Наука и техника , Наука , Погода , Технологии , Экология , РИА Новости
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