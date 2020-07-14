Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыта загадка появления Луны 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Ученые Университета Мюнстера в Германии выяснили, что Луна несколько моложе, чем считалось ранее. Согласно новым данным, спутник Земли сформировался 4,425 миллиарда лет назад. О раскрытии загадки времени появления небесного тела сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Результаты моделирования показали, что молодая Земля столкнулась с протопланетой спустя примерно 140 миллионов лет после рождения Солнечной системы 4,567 миллиарда лет назад. К этому времени тяжелые металлические элементы опустились к центру Земли и сформировали ядро из железа и никеля, окруженное толстой мантией силикатных пород. Эти породы становились горячее из-за распада радиоактивных элементов, что способствовало окончательному разделению металлов и силикатов в течение нескольких десятков миллионов лет.
На этой стадии с Землей столкнулась Тейя размером с Марс, в результате чего в космос было выброшено достаточно материала для возникновения спутника в течение всего лишь нескольких тысяч лет. Кроме того, на Земле и на Луне образовались гигантские магматические океаны глубиной в тысячи километров. На спутнике океан начал быстро затвердевать, образовав корку, которая затормозила дальнейшее охлаждение магмы.
Исследователи рассчитали, сколько времени понадобилось для полного затвердевания расплавленных пород, что позволило им вычислить точный возраст Луны. Согласно компьютерным моделям, на это ушло 200 миллионов лет, а не 35 миллионов лет, как считалось ранее. Кроме того, исследователи определили, как с остыванием магмы изменялся состав минералов, богатых магнием и железом. Ученые сравнили фактический состав лунных пород с предсказанным составом магматических пород из модели и проследили за эволюцией расплавленного океана до момента его возникновения.
Оказалось, что время возникновения Луны совпадает с временем формирования металлического ядра Земли, определенного с помощью уран-свинцового метода.
Последние новости
Атака на российско-турецкий конвой в Сирии попала на видео Атака на российско-турецкий конвой в Сирии попала на видео Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве В России выявили 6248 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 6248 новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии 8
Наука и техника , Видео , Наука , Технологии , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Видео
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
01:30
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
00:44
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
Общество Погода
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
00:14
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
Происшествия
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
00:48
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
Армия
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
01:39
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
Армия
Появилось видео крушения поезда под Тулой
00:51
Появилось видео крушения поезда под Тулой
Происшествия
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
01:03
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
00:43
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
Происшествия
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
00:09
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение