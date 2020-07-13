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Twitch разблокировала канал Дональда Трампа 

CyberSport.ru 3 часа назад
Twitch разблокировала канал Дональда Трампа
Фото: Reuters
Twitch сняла блокировку с канала президента США Дональда Трампа. Официальная страница политика на стриминговой платформе была недоступна две недели.
По данным инсайдера Рода Slasher Бреслау, причиной блокировки канала Трампа стало разжигание ненависти к лицу или группе лиц, которое представители площадки усмотрели на стримах президента США. Обычно там транслировались его публичные выступления.
Twitch заблокировала канал Трампа в конце июня — одновременно с этим reddit забанил подраздел, посвященный президенту США. На него были подписаны почти 800 тыс. человек. На момент публикации материала, форум по-прежнему недоступен.
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Наука и техника , В мире , Конфликты , Дональд Трамп , США
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