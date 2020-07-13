Twitch разблокировала канал Дональда Трампа 

Twitch сняла блокировку с канала президента США Дональда Трампа . Официальная страница политика на стриминговой платформе была недоступна две недели.

По данным инсайдера Рода Slasher Бреслау, причиной блокировки канала Трампа стало разжигание ненависти к лицу или группе лиц, которое представители площадки усмотрели на стримах президента США. Обычно там транслировались его публичные выступления.

Twitch заблокировала канал Трампа в конце июня — одновременно с этим reddit забанил подраздел, посвященный президенту США. На него были подписаны почти 800 тыс. человек. На момент публикации материала, форум по-прежнему недоступен.