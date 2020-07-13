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«ВКонтакте» запустила новый формат рекомендаций музыки 

ТАСС 1 час назад
«ВКонтакте» запустила новый формат рекомендаций музыки
Фото: ВКонтакте
"ВКонтакте" запустила новый формат рекомендаций — вкладку "для вас" в разделе музыка. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
"ВКонтакте представила новый формат рекомендаций в разделе музыки. Во вкладке "для вас" пользователям доступны два плейлиста: треки в них подбираются индивидуально и регулярно обновляются. Рекомендации песен и артистов составлены с учетом интересов пользователей, их жанровых предпочтений, истории прослушиваний и возможных музыкальных симпатий", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специальная вкладка будет полностью посвящена персональным рекомендациям. В двух плейлистах находятся по 100 треков: подборка "сегодня" обновляется каждый день, а "неделя" предлагает песни на основе тех, которые пользователь прослушал за предыдущие дни. В ближайшее время в блоке появятся уведомления о предстоящих концертах любимых групп и исполнителей. Обновление уже доступно в веб-версии "ВКонтакте" и мобильном приложении для iOS, а в ближайшие дни появится и у пользователей Android.
Музыка "ВКонтакте" доступна бесплатно в веб-версии и открытом мобильном приложении. Пользователи с подпиской могут слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн с помощью приложения BOOM. В единой музыкальной экосистеме Mail.ru Group сейчас свыше 3,5 млн активных платных подписчиков.
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Наука и техника , Mail.ru Group
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