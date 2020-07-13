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Климатологи оценили объем СО2 в атмосфере Земли 

Москва24 и ещё 1 2 часа назад
Климатологи оценили объем СО2 в атмосфере Земли
Фото: depositphotos/Shad.off
Климатологи из Университета Саутгемптона провели исследование атмосферы Земли, которое показало, что уровень углекислого газа в ней значительно вырос. Об этом сообщает News.ru.
Ученые проанализировали найденные в глубоководных океанских отложениях Карибского моря объемы бора. Они выяснили, что таких показателей по СО2 не фиксировалось уже 15 миллионов лет.
"Это знание о прошлом поможет нам, людям, увидеть то, что впереди. Где-то к 2025 году на Земле, вероятно, показатели CO2 сравняются с климатическим оптимумом среднего миоцена 15 миллионов лет назад", — заявили эксперты.
По словам ученых, ежегодно уровень углекислого газа в атмосфере вырастает примерно на 2,5 ppm. Таким образом, к 2025 году он достигнет максимума за 3,3 миллиона лет.
Изучение данной тенденции, как считают специалисты, позволит оценить реакцию планеты на накопление парниковых газов от прошлых двух столетий.
В мае группа ученых-климатологов представила прогноз относительно уровня мирового океана к 2100 году. По мнению экспертов, из-за глобального потепления прирост составит 1,3 метра.
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