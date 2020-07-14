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КНР проинформировала о существенных сдвигах в расшифровке генома COVID-19 

News.ru и ещё 6 47 минут назад
КНР заявила об успехе в расшифровке генома COVID-19
Фото: Reuters
В расшифровке генома COVID-19 сделаны существенные сдвиги, власти Китая прилагают усилия для обеспечения региональной и мировой безопасности, заявил заведующий международным отделом ЦК Коммунистической партии КНР Сун Тао.
Такое заявление было сделано в ходе состоявшегося 14 июля международного круглого стола с участием председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и руководства парламентских партий разных стран, посвящённого вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии коронавируса.
Сейчас уже сделаны серьёзные сдвиги в сторону расшифровки генома вируса. И мы работаем на благо в том числе и других стран для того, чтобы обеспечить региональную и мировую безопасность. Есть конкретные примеры такого сотрудничества, — заявил Сун Тао по видеосвязи, передаёт РИА Новости.
По его словам, пандемия коронавируса застала Китай врасплох, однако председатель Си Цзиньпин и центральный комитет партии приняли все необходимые меры для того, чтобы оперативно отреагировать на ситуацию. Власти КНР «смогли контролировать ситуацию как в санитарно-эпидемиологическом, так и в других аспектах», добавил Сун Тао.
Он также напомнил, что Китай направляет всю необходимую информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и информирует их по всем аспектам развития эпидемии.
И сейчас нужно отказаться от менталитета холодной войны или от попыток перетянуть одеяло на свою сторону, потому что только вместе мы сможем решить эту проблему. Политические партии должны прийти к консенсусу — как бы тяжело это ни было — по международным вопросам. Нужно сплотить ряды при борьбе с вирусом. Международный фронт против коронавируса позволит и сэкономить средства, и спасти людей, — отметил Сун Тао.
В заключение своего выступления представитель КПК призвал мировое сообщество сплотиться вокруг ООН на основе международного права, а также отбросить расовую дискриминацию и идеологические моменты, которые обострились в рамках эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Число заражённых коронавирусом на планете превысило 13 млн человек. COVID-19 за всё время пандемии заболели 13 006 764 жителя Земли. Такие данные на 00:11 мск 14 июля 2020 года приводит Университет Джонса Хопкинса. Согласно его информации, жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.
Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом, из них умерли 135 615 пациентов, исцелились 1 031 939. Следом идут Бразилия (заболел 1 864 681, выписался 1 291 251, ушли из жизни 72 833) и Индия (инфицированных 878 254, погибших 23 727, вылечившихся 571 460). В этом списке Россия занимает четвёртое место.
Ранее NEWS.ru писал, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не отрицает возможности возникновения новых волн коронавирусной инфекции.
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