Анонсирована самая мощная зарядка для смартфонов 

Oppo объявила о выходе самой мощной зарядки для смартфонов. На анонс компании обратило внимание издание GSM-Arena.

«Если вам не нравится ждать зарядки смартфона, ожидание скоро закончится», — говорится в опубликованном в Twitter-аккаунте компании тизере.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ— OPPO (@oppo) July 13, 2020

Новая технология позволит обеспечивать мощность до 125 ватт при зарядке устройства. Компания не уточнила, какие телефоны будут поддерживать новый стандарт. Официальная презентация новинки состоится 15 июля.

Журналисты предположили, что Oppo представит самое мощное на рынке зарядное устройство. Актуальный рекорд также принадлежит китайской компании, которая в марте выпустила смартфон Find X2, поддерживающий зарядку SuperVOOC 2.0 с мощностью 65 ватт. Oppo Find X, представленный летом 2018 года, поддерживал стандарт SuperVOOC, обеспечивающий зарядку с мощностью 50 ватт.

Ранее эксперты рассказали пользователям о том, как увеличить время работы смартфона без подзарядки. Специалисты посоветовали ограничить работу приложений в фоном режиме, уменьшить яркость экрана, использовать режим энергосбережения и следить за обновлениями девайса. Также рекомендуется отключать системные сервисы, вроде GPS или Bluetooth, если они не используются.