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Анонсирована самая мощная зарядка для смартфонов 

Lenta.ru и ещё 4 33 минуты назад
Анонсирована самая мощная зарядка для смартфонов
Фото: РИА Новости
Oppo объявила о выходе самой мощной зарядки для смартфонов. На анонс компании обратило внимание издание GSM-Arena.
«Если вам не нравится ждать зарядки смартфона, ожидание скоро закончится», — говорится в опубликованном в Twitter-аккаунте компании тизере.
Новая технология позволит обеспечивать мощность до 125 ватт при зарядке устройства. Компания не уточнила, какие телефоны будут поддерживать новый стандарт. Официальная презентация новинки состоится 15 июля.
Журналисты предположили, что Oppo представит самое мощное на рынке зарядное устройство. Актуальный рекорд также принадлежит китайской компании, которая в марте выпустила смартфон Find X2, поддерживающий зарядку SuperVOOC 2.0 с мощностью 65 ватт. Oppo Find X, представленный летом 2018 года, поддерживал стандарт SuperVOOC, обеспечивающий зарядку с мощностью 50 ватт.
Ранее эксперты рассказали пользователям о том, как увеличить время работы смартфона без подзарядки. Специалисты посоветовали ограничить работу приложений в фоном режиме, уменьшить яркость экрана, использовать режим энергосбережения и следить за обновлениями девайса. Также рекомендуется отключать системные сервисы, вроде GPS или Bluetooth, если они не используются.
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Наука и техника , Гаджеты
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