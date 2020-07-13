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Телескоп Hubble запечатлел «пушистую» галактику 

Мир24 35 минут назад
Телескоп Hubble запечатлел «пушистую» галактику
Фото: NASA
Телескоп NASA Hubble сделал снимок редкой «пушистой» галактики. Объект под названием NGC 2775 расположен на расстоянии 67 миллионов световых лет от Солнечной системы. Ученые пришли к выводу, что процесс звездообразования там закончился, сообщает Business Insider.
Центр галактики выглядит пустым. Некоторое время назад там, очевидно, «кипела» активность, и газ конденсировался в новорожденные звезды. Но теперь все запасы газа закончились.
Рукава, вращающиеся вокруг центра галактики, выглядят «пушистыми» из-за темных линий пыли и облаков газа. Миллионы молодых звезд — это ярко-синие точки, которые проглядывают сквозь дымку. Интересно, что другие спиральные галактики, включая Млечный Путь, имеют более отчетливые рукава.
Ранее сообщалось, что Hubble впервые запечатлел разрушающуюся комету в режиме реального времени. Ядро кометы распалось на 24-30 обломков, и все они находились в облаках пыли, рассеивающей солнечный свет.
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Наука и техника , NASA
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