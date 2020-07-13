Новый модуль МКС защитят от радиации

Каюта в новом российском модуле "Наука", запуск которого на Международную космическую станцию планируется в 2021 году, будет защищать космонавта от радиации сантиметровой алюминиевой плитой, рассказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

Отправка модуля "Наука" на космодром Байконур намечается на 21-23 июля, а его запуск ракетой-носителем "Протон-М" — весной-летом 2021 года.

"Когда мы обсчитывали защиту каюты от радиации в модуле "Наука", то сочли ее нормальной с учетом необходимости небольшого усиления. Уже тогда мы знали, что усиливать надо полиэтиленом. Но разработчики испугались — полиэтилен может пахнуть, он горючий — и сделали в каюте над головой космонавта защиту из алюминиевой плиты толщиной 10 миллиметров ", — сказал Шуршаков.

Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было решено сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, но потом по различным причинам неоднократно откладывали.

В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя — Центра Хруничева — в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку.

В модуле "Наука" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта (каюты для двух космонавтов находятся в модуле "Звезда"), а также второй туалет российского сегмента станции (один туалет есть в модуле "Звезда").