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В грудном молоке обнаружили антитела к коронавирусу 

Lenta.ru 58 минут назад
В грудном молоке обнаружили антитела к коронавирусу
Фото: LIM HUEY TENG / Reuters
В грудном молоке матерей, переболевших коронавирусом, были обнаружены антитела к заболеванию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ученых из Пекинского института биотехнологии и препринт работы группы специалистов Калифорнийского университета Мерсед, осуществленной совместно с медшколой Икан на горе Синай.
По словам экспертов, в молоке кормящих матерей содержатся специализированные антитела, которые могут выживать в пищеварительном тракте после обработки их желудочным соком. Ученые считают, что именно эти антитела защищают младенцев от коронавируса.
Специалисты также отмечают, что в теории грудное молоко могло бы применяться при лечении коронавируса, однако есть факторы, препятствующие этому. По их мнению, стоимость такого средства будет неоправданно высокой. При этом в молоке могут, напротив, содержаться вирусы.
Ранее ученые из из Королевского колледжа Лондона сообщили, что иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, резко снижается всего за три месяца. По словам специалистов, наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. Ученые отмечают, что у 60 процентов на этом промежутке регистрируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Однако через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17 процентов пациентов.
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