Полностью эффективная вакцина от коронавируса не может появится в 2021 году. Об этом заявил эпидемиолог и член Научного совета при минздраве Франции Арно Фонтане. Его поддержала коллега из Королевского колледжа Лондона Кэти Дорес, которая считает, что вакцина может перестать давать результат уже через пару месяцев.

Фонтане отметил, что несмотря на то, что в мире предпринимаются беспрецедентные усилия для создания эффективной вакцины, вряд ли лекарство будет изобретено в следующем году. «Я буду очень удивлен, если в 2021 году будет эффективная вакцина. Возможно, какая-то вакцина появится, но она будет работать только частично», — отметил эпидемиолог в интервью телеканала BFMTV. При этом он подчеркнул, что конец эпидемии «еще очень далеко».

Дорес вместе с коллегами выяснила, что у людей переболевших коронавирусом, антитела теряются уже через два-три месяца. Она утверждает, что с вакциной может произойти то же самое. «Людям может понадобиться повторная иммунизация, так как одного приема вакцины может оказаться недостаточно», — считает специалист, ее слова приводит ТАСС.

В рамках исследования Королевского колледжа Лондона был проанализирован иммунный ответ более 90 пациентов и медработников двух больниц. Ученые выяснили, что через три недели после появления симптомов люди выходили на пик содержания в их крови антител, при этом иммунитет к коронавирусу оказался «очень мощным» у 60% пациентов. Но три месяца спустя всего 17% участников исследования сохранили сильный иммунитет к инфекции, а уровень антител в крови оказался в 23 раза ниже изначального.