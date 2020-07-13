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Опровергнута теория о длительном иммунитете к коронавирусу 

Lenta.ru и ещё 2 23 минуты назад
Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, резко снижается всего за три месяца. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Королевского колледжа Лондона.
По словам специалистов, наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. Ученые отмечают, что у 60 процентов на этом промежутке регистрируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Однако через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17 процентов пациентов.
Исследователи также рассказали, что за три месяца количество антител в крови у многих испытуемых падало до незначительных значений, а у некоторых вовсе не смогли зафиксировать наличие иммунитета. Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может оказать значительное влияние на процесс вакцинации в различных странах.
Ранее ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета. Медики провели исследование воздействия коронавируса на лимфоциты — клетки крови, отвечающие за иммунитет. Так, выяснилось, что лимфопения (временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови) является типичным симптомом у пациентов с COVID-19.
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Наука и техника , Видео
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