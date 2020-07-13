В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук

Некоторые типы атмосферных волн резонируют вокруг Земли, на подобие звуковых волн, резонирующих внутри колокола.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Atmospheric Sciences, исследователи атмосферы Такатоши Сакадзаки из Киотского университета Кевин Гамильтон из Гавайского университета изучили данные об атмосфере за последние 38 лет.

Эти данные включали в себя информацию о небесных волнах с частотами от двух часов до двух дней и длинами волн более 5000 километров.

Таким образом, помимо ранее обнаруженных лунных и солнечных атмосферных волн ученые заметили случайно возбужденные резонансные волны глобального масштаба.

Наборы данных резонирующих небесных волн охватывали весь земной шар и были похожи на волны, создающие колокольные звуки.