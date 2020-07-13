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Ученые обнаружили, что атмосфера Земли «звенит», как колокол 

runews24.ru и ещё 4 1 час назад
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
Фото: РИА Новости
Некоторые типы атмосферных волн резонируют вокруг Земли, на подобие звуковых волн, резонирующих внутри колокола.
Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Atmospheric Sciences, исследователи атмосферы Такатоши Сакадзаки из Киотского университета Кевин Гамильтон из Гавайского университета изучили данные об атмосфере за последние 38 лет.
Эти данные включали в себя информацию о небесных волнах с частотами от двух часов до двух дней и длинами волн более 5000 километров.
Таким образом, помимо ранее обнаруженных лунных и солнечных атмосферных волн ученые заметили случайно возбужденные резонансные волны глобального масштаба.
Наборы данных резонирующих небесных волн охватывали весь земной шар и были похожи на волны, создающие колокольные звуки.
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