Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Человечество «сдвинет» Землю на три миллиона лет в прошлое 

Lenta.ru и ещё 5 21 минуту назад
Человечество «сдвинет» Землю на миллионы лет в прошлое
Фото: University of Southampton
Ученые Университета Саутгемптона выяснили, что климат Земли собирается сдвинуться на несколько миллионов лет в прошлое. К 2025 году уровни углекислого газа в атмосфере достигнут рекордного уровня за последние 3,3 миллиона лет. Причиной этого является деятельность человечества. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Исследователи проанализировали химический состав окаменелостей, собранных из глубоких донных отложений Карибского моря. Полученные данные были использованы для реконструкции концентрации углекислого газа в атмосфере Земли около трех миллионов лет назад, во время эпохи плиоцена (от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад), когда Земля была на три градуса теплее, чем сегодня. Тогда полярные шапки занимали меньшую площадь, а уровень моря был выше.
Чтобы оценить древнюю концентрацию углекислого газа, ученые определили соотношение изотопов бора в остатках раковин фораминифер. Изотопный состав зависит от кислотности морской воды, а та, в свою очередь, от содержания углекислого газа в атмосфере.
Оказалось, что в самый теплый период плиоцена концентрация углекислого газа в атмосфере достигала 380-420 частей на миллион. Это сравнимо с нынешним значением, равным 415 частям на миллион. Это показывает, что человечество уже достигло уровня, при котором происходят значительные климатические изменения. По оценкам, к 2025 году содержание углекислого газа превзойдет все значения за последние три миллиона лет. Это также значит, что в будущем уровни, скорее всего, достигнут рекордных значений за последние 15 миллионов лет.
Видео дня. Блогерша забеременела от пасынка и вышла за него замуж
Последние новости
Байдена обвинили в краже идей Трампа Байдена обвинили в краже идей Трампа Трампа отказались заранее признавать проигравшим на выборах Трампа отказались заранее признавать проигравшим на выборах В Чехии дело журналиста Сафронова связали с высылкой российских дипломатов В Чехии дело журналиста Сафронова связали с высылкой российских дипломатов
Комментарии 2
Наука и техника , Наука , Общество , Экология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Две-три ракеты и все»
«Две-три ракеты и все»
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Умерла жена Джона Траволты
Умерла жена Джона Траволты
Видео
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
00:48
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
Армия
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
01:39
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
Армия
Появилось видео крушения поезда под Тулой
00:51
Появилось видео крушения поезда под Тулой
Происшествия
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
01:03
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
00:43
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
Происшествия
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
00:09
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
Политика
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение