Прерванные пуски «Союзов» с Куру возобновят

Пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником оптико-электронного наблюдения ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется в середине октября, сообщается на сайте Германского центра авиации и космонавтики DLR.

Старт намечался в начале марта, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому, по данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, запуск Falcon Eye 2 был перенесен на 17 октября.

Как отмечается на сайте DLR, миссия VS24a по запуску Falcon Eye-2 планируется на 16 октября.

Ещё один пуск ракеты "Союз-СТ" с Куру с французским спутником оптико-электронного наблюдения CSO-2, как сообщал ранее другой источник РИА Новости в отрасли, намечается на ноябрь.

С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".