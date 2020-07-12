Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты секретные функции смартфонов 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Раскрыты секретные функции смартфонов
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Компании Apple и Google регулярно внедряют нишевые функции в обновления операционных систем, которые мало известны рядовым пользователям. Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, передает агентство «Прайм».
Так, и в Android, и в iOS есть функции, которые заботятся об аппаратной части смартфона. Так, в них есть механизм защиты, который останавливает зарядку в случае, если в зарядном порте влага или грязь. Также в обоих операционных системах можно посмотреть примерную информацию об износе аккумулятора. При этом на iPhone можно использовать функцию «оптимизированной зарядки» — она позволяет сократить время вредного для девайса состояния, когда смартфон подключен к сети и при этом уже заряжен.
По словам Гриценко, немногочисленные владельцы смартфонов знают о полезном встроенном функционале по работе с файлами. Например, в приложении «Файлы» на iOS есть возможность сканировать документы. Этот функционал также есть в некоторых оболочках Android, например, у Samsung, а в «стоковом» Android сканировать можно ​через Google Drive.
«На iPhone также богатый встроенный функционал по обработке фото и видео: можно не только выбирать время начала и конца ролика, но и поворачивать видео, изменять размер кадра», — добавил он. Также обе системы поддерживают запись видео с экрана смартфона.
Эксперт добавил, что в Android и в iOS предусмотрен функционал по предотвращению нежелательного доступа к информации пользователя со стороны других. Так, с гаджета, на котором стоит защита на входе, возможно удаленно стереть информацию, а также посмотреть, где он находится, что может быть полезно в случае кражи телефона. На некоторых Android-смартфонах есть возможность прятать приложения, скрывать сообщения или фотографии. На системе iOS в настоящее время можно только скрывать фото, отметил Гриценко.
В июне IT-специалист посоветовал ограничить доступ приложений к функциям девайса. Основной опасностью вредоносных приложений эксперт назвал возможность читать SMS-сообщения — например, зловредные программы могут получить доступ к одноразовым кодам от банков и перехватить аккаунт владельца гаджета. Выпущенным неизвестными разработчиками приложениям нужно ограничивать доступ к данным и следить, чтобы запросы создателей не выходили за функционал сервиса. Например, мошенники могут получить доступ к записной книжке устройства, социальным сетям, камере и микрофону.
Видео дня. Мститель сжег коттедж знакомому
Последние новости
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова МВД заявило об организации командой Фургала массовых митингов МВД заявило об организации командой Фургала массовых митингов
Комментарии 1
Наука и техника , Владимир Гриценко , Apple , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РПЦ призвала запретить суррогатное материнство
РПЦ призвала запретить суррогатное материнство
В России успешно завершены испытания вакцины от COVID-19
В России успешно завершены испытания вакцины от COVID-19
Биотропный эффект: в Москве объявлено предупреждение
Биотропный эффект: в Москве объявлено предупреждение
Танцор Полунин «удалил» татуировку с Путиным
Танцор Полунин «удалил» татуировку с Путиным
Видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
01:06
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
01:08
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
00:53
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
Шоу-бизнес Происшествия
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
02:07
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
Общество
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
00:13
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение