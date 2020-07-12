Раскрыты секретные функции смартфонов 

Компании Apple и Google регулярно внедряют нишевые функции в обновления операционных систем, которые мало известны рядовым пользователям. Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко , передает агентство «Прайм».

Так, и в Android, и в iOS есть функции, которые заботятся об аппаратной части смартфона. Так, в них есть механизм защиты, который останавливает зарядку в случае, если в зарядном порте влага или грязь. Также в обоих операционных системах можно посмотреть примерную информацию об износе аккумулятора. При этом на iPhone можно использовать функцию «оптимизированной зарядки» — она позволяет сократить время вредного для девайса состояния, когда смартфон подключен к сети и при этом уже заряжен.

По словам Гриценко, немногочисленные владельцы смартфонов знают о полезном встроенном функционале по работе с файлами. Например, в приложении «Файлы» на iOS есть возможность сканировать документы. Этот функционал также есть в некоторых оболочках Android, например, у Samsung, а в «стоковом» Android сканировать можно ​через Google Drive.

«На iPhone также богатый встроенный функционал по обработке фото и видео: можно не только выбирать время начала и конца ролика, но и поворачивать видео, изменять размер кадра», — добавил он. Также обе системы поддерживают запись видео с экрана смартфона.

Эксперт добавил, что в Android и в iOS предусмотрен функционал по предотвращению нежелательного доступа к информации пользователя со стороны других. Так, с гаджета, на котором стоит защита на входе, возможно удаленно стереть информацию, а также посмотреть, где он находится, что может быть полезно в случае кражи телефона. На некоторых Android-смартфонах есть возможность прятать приложения, скрывать сообщения или фотографии. На системе iOS в настоящее время можно только скрывать фото, отметил Гриценко.

В июне IT-специалист посоветовал ограничить доступ приложений к функциям девайса. Основной опасностью вредоносных приложений эксперт назвал возможность читать SMS-сообщения — например, зловредные программы могут получить доступ к одноразовым кодам от банков и перехватить аккаунт владельца гаджета. Выпущенным неизвестными разработчиками приложениям нужно ограничивать доступ к данным и следить, чтобы запросы создателей не выходили за функционал сервиса. Например, мошенники могут получить доступ к записной книжке устройства, социальным сетям, камере и микрофону.