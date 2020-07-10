Названы плюсы и минусы для России от потепления в Арктике 

Таяние вечной мерзлоты и потепление климата приведут к разрушению инфраструктуры на Крайнем Севере, и это минус, однако для России существуют и плюсы от этого процесса. Их в разговоре с РИА Новости назвал старший научный сотрудник Северо-восточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов

По его словам, потепление сделает климат в стране более комфортным, может сократиться отопительный сезон, уменьшатся траты на снабжение рабочих мест. Российское судоходство выиграет от сокращения льдов в Арктике, поскольку это позволит дешевле возить дальневосточную рыбу на запад через Северный морской путь. Среди дополнительных минусов собеседник агентства выделил образование большого количества штормов в районах шельфов, повышение влажности, рост числа лесных пожаров на севере страны.

Давыдов отметил, что сейчас многие дома на севере России строятся на теплоизолирующей подушке, которая может пострадать из-за деградации мерзлых грунтов. Также становится проблемным передвижение по зимникам из-за того, что лед поздно становится и рано вскрывается, в полярный день машины попадают в протаяны.

Крупные компании и ученые наблюдают за процессами потепления, чтобы избежать разрушения построек, развивается космический мониторинг, уточнил научный сотрудник.