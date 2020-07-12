Назван фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19

Китайские ученые пришли к выводу, что высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Diabetologia.

Специалисты основывались на историях болезни более 600 жителей города Ухань, госпитализированных с коронавирусом с 24 января по 10 февраля. Выяснилось, что пациенты с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от вызванных COVID-19 осложнений в 2,3 раза чаще, чем люди с нормальными показателями сахара.

«В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее не обнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения Китая являются диабетиками», — отмечают специалисты.

По мнению исследователей, повышенный уровень глюкозы в крови способствует образованию тромбов и ухудшает работу сосудов.