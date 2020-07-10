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Учёные создали систему подавления звуков из открытого окна 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Учёные создали систему подавления звуков из открытого окна
Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press
Группа учёных из Сингапура, Японии и Великобритании во главе с профессором Наньянского технологического университета Бхам Ламом создали систему, которая позволяет заглушать шумы из открытого окна. Исследователи отметили, что с помощью устройства уровень внешнего звука можно понизить в два раза.
Как выяснилось, применять систему звукоподавления можно не только при использовании наушников, но и в обычной комнате. Научные специалисты смогли при помощи созданной системы заглушить до десяти децибел от среднего показателя звукового потока при открытом окне.
Обычно шум подавляется какой-то преградой. Этот способ называют пассивным шумоподавлением. Для активной заглушки звука нужно сделать следующее: необходимо создать звуковые волны в противофазе, которые гасят шум, накладываясь на него. Чтобы полностью подавить звук, нужно создать соответствующий ему фон. На практике сделать это крайне сложно.
В рамках эксперимента прикрепили к решёткам окна размером 8×3 метра 24 микродинамика, настроенных на подавление шумов транспорта. Были замерены частота шумов в комнате до использования динамиков и после.
По итогам было подавлено до 50% поступающего с улицы шума, передаёт «НьюИнформ».
Как ранее писал NEWS.ru, южнокорейские учёные разработали нанокристалл, который защищает от радиации на клеточном уровне. Он способен снизить эффект от облучения и минимизировать повреждение тканей.
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Комментарии
Наука и техника , Сингапур , Великобритания , Япония
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