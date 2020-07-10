Производитель «Фавипиравира» прокомментировал японские исследования препарата 

Итоги исследования "Фавипиравира" в Японии носят предварительный характер и не дают оснований для окончательных выводов об эффективности препарата, сообщил журналистам председатель совета директоров ГК "Химрар" Андрей Иващенко

Ранее в пятницу сообщалось, что прошедшие в Японии клинические испытания этого препарата от гриппа, который также известен как "Авиган", продемонстрировали отсутствие его эффективности при лечении нового коронавируса.

"Результаты одного из клинических исследований препарата "Фавипиравир", которое проводилось на 89 пациентах в Японии, носят предварительный характер, согласно заявлению ученых японского университета Fujita, где проводились исследования. Эти результаты пока не позволяют делать однозначные выводы об эффективности "Фавипиравира" и других препаратов на его основе, которые успешно прошли клинические испытания в других странах, в частности в России и Индии", — сказал Иващенко.

При этом Иващенко подчеркнул, что сейчас с японской корпорацией Fujufilm обсуждается передача им данных по клиническим испытаниям и дальнейшую совместную работу над препаратом на базе "Фавипиравира".

Иващенко также сообщил, что в ходе клинических исследований российского препарата на базе "Фавипиравира" — "Авифавира" — компания "Химрар" и Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) исследовали препарат произведенный самостоятельно по полному циклу и на основе более чистой субстанции, что позволило увеличить дозу без увеличения побочных эффектов.

"Мы также пришли к пониманию более оптимальных схем применения препарата отличающихся от схем используемых при обычном гриппе. Мы обнаружили, что "Авифавир" эффективен для лечения пациентов в легкой и средней стадии болезни [коронавирусной инфекцией] и важно его применять сразу в первые дни болезни. На тяжелых стадиях болезни эффект менее выражен. На сегодня уже десятки тысяч пациентов в РФ прошли курс лечения "Авифавиром". Получаемая нами из регионов обратная связь подтверждает выводы о том, что это лекарство реально останавливает болезнь при своевременном применении", — отметил он.

По данным РФПИ и "Химрар", эффективность российской методики лечения "Фавипиравиром" коронавирусной инфекции была показана в ходе трех независимых клинических исследований на более чем 700 пациентах. Эффективность "Фавипиравира" также была доказана клиническими исследованиями в Индии.

Что сказал внештатный специалист Минздрава

Проведенные Минздравом России клинические исследования "Фавипиравира", применяющегося для лечения новой коронавирусной инфекции, показали его эффективность, сообщил ТАСС в пятницу главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов

"При подготовке временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 Минздрав России опирается на данные клинических исследований, проведенных на территории Российской Федерации. В результате этих исследований "Фавипиравир" показал эффективность. Вместе с тем отметим, что указанные различия в результатах могут быть связаны с дизайном исследования, используемыми дозировками препарата, популяционными особенностями, в том числе с индивидуальными генетическими факторами", — сказал он.

Препараты против коронавируса

Cейчас в России зарегистрировано три препарата для лечения заболевания, вызванного коронавирусом. Первым стал "Авифавир" производства совместного предприятия РФПИ и ГК "Химрар". Второй препарат, одобренный в июне, — "Арепливир" компании "Промомед". "Коронавир" стал третьим в России препаратом для лечения новой коронавирусной инфекции на основе "Фавипиравира".

"Авифавир" — один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса. 29 мая он получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ, став первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Минздрав РФ 3 июня включил "Авифавир" в седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции