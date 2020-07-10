Врачей отправится на Байконур из-за вспышки COVID-19

«Сегодня, 10 июля 2020 года, на комплекс «Байконур» прибудет сводный медицинский отряд ФМБА России во главе с заместителем руководителя ФМБА России Владимиром Романовым и начальником Управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА России Михаилом Ратмановым», — передает ТАСС сообщение «Роскосмоса».

Также на Байконур будут доставлены четыре аппарата ИВЛ, 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов, 6 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты.

При этом в Роскосмосе уверяют, что по состоянию на 10 июля «на космодроме Байконур нет зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19». По информации госкорпорации, в самом городе Байконур зарегистрировано 113 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Отметим, что 27 июня на Байконур уже прибыл сводный медицинский отряд ФМБА России из пяти специалистов. С ними были доставлены пять аппаратов ИВЛ, 2 тыс. комплектов СИЗ и дополнительные лекарственные препараты.