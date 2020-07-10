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Группа врачей отправится на Байконур из-за вспышки коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 3 часа назад
Врачей отправится на Байконур из-за вспышки COVID-19
Фото: ТАСС
Еще один сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) будет доставлен в пятницу на Байконур спецбортом Роскосмоса из-за вспышки коронавируса, говорится в сообщении госкорпорации.
«Сегодня, 10 июля 2020 года, на комплекс «Байконур» прибудет сводный медицинский отряд ФМБА России во главе с заместителем руководителя ФМБА России Владимиром Романовым и начальником Управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА России Михаилом Ратмановым», — передает ТАСС сообщение «Роскосмоса».
Также на Байконур будут доставлены четыре аппарата ИВЛ, 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов, 6 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты.
При этом в Роскосмосе уверяют, что по состоянию на 10 июля «на космодроме Байконур нет зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19». По информации госкорпорации, в самом городе Байконур зарегистрировано 113 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Отметим, что 27 июня на Байконур уже прибыл сводный медицинский отряд ФМБА России из пяти специалистов. С ними были доставлены пять аппаратов ИВЛ, 2 тыс. комплектов СИЗ и дополнительные лекарственные препараты.
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Наука и техника , Владимир Романов , Федеральное медико-биологическое агентство , Роскосмос , ИТАР-ТАСС , Байконур
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