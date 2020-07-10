Российской Федерации создадут специализированный банк для хранения генетических ресурсов растений, сообщают в пятницу "Известия".

"Что бы ни случилось — природные катаклизмы, техногенные катастрофы, субъективный человеческий фактор — продовольственная безопасность страны сохраняется", — рассказал газете директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки РФ Вугар Багиров.

Новый банк, который создадут на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР), обеспечит сохранность эталонных образцов растениеводства России. Образцы, собранные государственными селекционными центрами, будут храниться в условиях глубокой заморозки, а также в виде "пробирочных" микрорастений.

По словам экспертов, селекция растений занимает многие годы, а успехи этой работы можно наблюдать только через 20-30 лет. В профильных институтах находятся порядка 80 рабочих коллекций, где самые ценные образцы составляют лишь 10-15%, из которых и планируется создание генетического банка.

"Известия" отмечают, что при создании "генетического паспорта растения" исчезнут проблемы, связанные с климатическими условиями и вопросами транспортировки растений. Нововведения помогут российским аграриям и селекционерам качественно развить генофонд своей продукции и успешно продвигать ее на международных рынках по лицензионным договорам.