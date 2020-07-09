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Еще три вида животных оказались под угрозой исчезновения 

Российская Газета 31 минуту назад
Еще три вида животных могу тисчезнуть
Фото: iStock
Обыкновенный хомяк, обитающий на территории России и Европы, северный гладкий кит и почти треть видов лемуров пополнили перечень Красного списка Международного союза охраны природы.
По словам специалистов, которых цитирует The Guardian, хомяк подвергся резкому сокращению популяции на территории обитания и, если не принять меры, может полностью исчезнуть через 30 лет. Причиной считается сокращение темпов воспроизводства вида: если раньше у одной самки рождалось свыше 20 детенышей в год, то сейчас этот показатель упал до 5-6 малышей. Ученые не до конца понимают, чем вызвано сокращение воспроизводства. Среди возможных причин называются промышленное развитие, расширение сельхозугодий и глобальное потепление. На сегодняшний день обыкновенный хомяк, который раньше был распространен по всей Евразии от Бельгии до северо-запада Китая, исчез с 75 процентов ареала в Восточной Европе.
В обновленный список животных, находящихся по угрозой вымирания, попал и северный гладкий кит. Популяция этого вида с 2011 года сократилась на целых 11 процентов. Сейчас в мире существует лишь порядка 250 зрелых особей. Причины печальной статистики — гибель животных от сетей и столкновения с суднами, а также снижение скорости размножения.
Дополнили перечень и 33 вида лемуров — их популяция резко сокращается из-за вырубки лесов и охоты, как в Африке, так и на Мадагаскаре.
Всего число занесенных в Красную книгу видов превысило отметку в 120 тысяч — 120 372 вида животных.
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Наука и техника , The Guardian
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