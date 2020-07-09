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На Аляске найден фрагмент окаменелой челюсти редкого динозавра 

News.ru 1 час назад
На Аляске найден фрагмент челюсти редкого динозавра
Фото: A. Chiarenza
Фрагмент окаменелой челюсти динозавра обнаружен в арктической зоне Аляски.
Как сообщает Phys.org, палеонтологи описали окаменелую челюсть с одним сохранившимся зубом, которая принадлежала ранее неизвестному науке виду ящера, предположительно, относившегося к семейству хищных ящеров дромеозавридов, родственному птицам. Самый известный представитель этого семейства — велоцираптор.
Учёные сообщают, что челюсть принадлежала юной особи, жившей 70 млн лет назад. Отмечается, что для науки это большо прорыв, поскольку их кости были такими тонкими, что они редко сохраняются в окаменелостях. Это затрудняет попытки понять пути их расселения по планете.
Новое ископаемое может помочь узнать, какие виды дромеазавридов населяли этот важный с точки зрения палеонтологии регион. Считается, что Аляска была для хищных динозавров своего рода коридором миграции. Учёные предполагали, что ящеры попадали туда из Азии и транзитом уходили на юг.
Ранее NEWS.ru писал, что японские палеонтологи нашли скорлупу самого маленького из известных науке яйца динозавра. Предполагается, что его размеры составляли 4,5 на 2 см, а весило оно около 10 г. Яйцо принадлежало нелетающему динозавру Himeoolithus murakamii, жившему более 106 млн лет назад.
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Наука и техника , Наука , Аляска
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