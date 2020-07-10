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Началась завершающая стадия испытаний российской вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 14 25 минут назад
Завершающая стадия: Что с российской вакциной от Covid-19
Фото: пресс-служба Минобороны России
Министерство обороны России рассказало о начале завершающей стадии испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Первая группа добровольцев, испытавших безопасность и переносимость вакцины на себе, будет выписана уже 15 июля. Их состояние на данный момент хорошее, жалоб на самочувствие и негативных реакций организма нет. Второй группе добровольцев 13 июля введут второй компонент вакцины.
Отмечается, что свидетельства о формировании иммунного ответа на введение вакцины замечены у добровольцев в обеих группах.
18 июня первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса, разработанную Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. В июле российской вакциной от коронавируса заинтересовалась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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Наука и техника , Ситуация в мире , Министерство обороны , ВОЗ , Lenta.ru
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