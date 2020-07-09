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Найден быстрый способ удалять CO2 из воздуха 

Naukatv.ru 3 часа назад
Найден быстрый способ удалять CO2 из воздуха
Фото: Naukatv.ru
Распространение каменной пыли на сельскохозяйственных угодьях может забирать из атмосферы миллиарды тонн углекислого газа ежегодно.
Химические реакции, которые разрушают частицы каменной породы, способны превратить парниковый газ в карбонаты (соли и эфиры угольной кислоты) за несколько месяцев.
Этот способ имеет несколько преимуществ, говорят исследователи. Во-первых, многие фермеры уже добавляют известняковую и другую каменную пыль в почву, чтобы уменьшить подкисление грунта и повысить урожайность ряда сельскохозяйственных культур.
Во-вторых, крупнейшие загрязнители в мире — Китай, США и Индия — имеют большие площади пахотных земель и относительно теплый климат, который ускоряет химические реакции.
Обработка примерно половины сельскохозяйственных угодий каменной пылью может ежегодно улавливать 2 млрд тонн CO2, что эквивалентно совокупным выбросам Германии и Японии.
«Стратегии сокращения выбросов CO2, которые могут масштабироваться и совместимы с существующими видами землепользования, срочно необходимы для борьбы с изменением климата наряду с глубоким сокращением выбросов», — сказал профессор Дэвид Бирлинг из Университета Шеффилда, ведущий автор исследования.
Улучшение почвы также может стать основой продовольственной безопасности для миллиардов людей.
Исследователи подчеркивают, что сокращение сжигания ископаемого топлива, которое выделяет CO2, является наиболее важной серой для решения климатических проблем, однако удаление из атмосферы СО2 также является необходимой поддерживающей мерой.
Ранее из-за изменений климата порозовели итальянские Альпы.
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