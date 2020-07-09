Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NVIDIA впервые обогнала по стоимости Intel 

Ferra.ru 53 минуты назад
NVIDIA впервые обогнала по стоимости Intel
Фото: Ferra.ru
Последний год производитель видеокарт NVIDIA показывает завидный рост, связанный сразу с набором удачных стечений обстоятельств. И вот, данный факт привел компанию к тому, что она сумела обогнать легендарную Intel по стоимости.
Так, акции NVIDIA, согласно графикам Google, только за последние 5 дней выросли на 7%. При этом в годовом значении показатели роста оказались не менее впечатляющими: примерно со 160 долларов до нынешних 405 долларов. Таким образом, капитализация NVIDIA составила 250 млрд долларов, что сделало ее третьим «по размерам» полупроводниковым гигантом, а также позволило обогнать Intel с ее капитализацией в 247 млрд долларов.
В числе причин, которые благоприятно повлияли на рост NVIDIA, называется скорый выход консолей нового поколения, а также выпуск собственных видеокарт линейки Amper, анонс которых ожидается уже в 2020 году.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Ferra.ru: последние новости
Американская космическая компания провалила вывод семи спутников на орбиту Американская космическая компания провалила вывод семи спутников на орбиту "Многострадальный" Spotify может запуститься в России уже на следующей неделе "Многострадальный" Spotify может запуститься в России уже на следующей неделе Названа причина боязни щекотки Названа причина боязни щекотки
Наука и техника , Гаджеты , Intel , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пелагея показала зубы: Телегин получил встречный иск
Пелагея показала зубы: Телегин получил встречный иск
ЛДПР может пойти на беспрецедентный шаг из-за Фургала
ЛДПР может пойти на беспрецедентный шаг из-за Фургала
Литва объявила войну «Газпрому»: Лучше дорогой газ из США…
Литва объявила войну «Газпрому»: Лучше дорогой газ из США…
Собчак заподозрили в госизмене
Собчак заподозрили в госизмене
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение