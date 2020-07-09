NVIDIA впервые обогнала по стоимости Intel 

Последний год производитель видеокарт NVIDIA показывает завидный рост, связанный сразу с набором удачных стечений обстоятельств. И вот, данный факт привел компанию к тому, что она сумела обогнать легендарную Intel по стоимости.

Так, акции NVIDIA, согласно графикам Google , только за последние 5 дней выросли на 7%. При этом в годовом значении показатели роста оказались не менее впечатляющими: примерно со 160 долларов до нынешних 405 долларов. Таким образом, капитализация NVIDIA составила 250 млрд долларов, что сделало ее третьим «по размерам» полупроводниковым гигантом, а также позволило обогнать Intel с ее капитализацией в 247 млрд долларов.

В числе причин, которые благоприятно повлияли на рост NVIDIA, называется скорый выход консолей нового поколения, а также выпуск собственных видеокарт линейки Amper, анонс которых ожидается уже в 2020 году.