Метеорологи предрекли изменение климата за пять лет

Метеорологи пришли к выводу, что в каждые последующие пять лет среднегодовая глобальная температура будет выше доиндустриального уровня минимум на один градус Цельсия. Соответствующий прогноз опубликовала Всемирная метеорологическая организацией (ВМО).

По данным специалистов, средняя температура в мире уже увеличилась на 1°C по сравнению с 1850–1900 годами.

Значительно потепление зафиксировано в последние пять лет. Предполагается, что в будущем потепление может достичь 1,5 градуса в год.

При этом метеорологи не учли снижение выбросов в атмосферу в период пандемии коронавируса.