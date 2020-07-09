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Метеорологи предрекли изменение климата в ближайшие пять лет 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Метеорологи предрекли изменение климата за пять лет
Фото: РИА Новости
Метеорологи пришли к выводу, что в каждые последующие пять лет среднегодовая глобальная температура будет выше доиндустриального уровня минимум на один градус Цельсия. Соответствующий прогноз опубликовала Всемирная метеорологическая организацией (ВМО).
По данным специалистов, средняя температура в мире уже увеличилась на 1°C по сравнению с 1850–1900 годами.
Значительно потепление зафиксировано в последние пять лет. Предполагается, что в будущем потепление может достичь 1,5 градуса в год.
При этом метеорологи не учли снижение выбросов в атмосферу в период пандемии коронавируса.
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Наука и техника , Погода , Экология
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