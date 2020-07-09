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Самая яркая за 7 лет комета попала на видео 

Вадим Дроздов 43 минуты назад
Комета C/2020 F3 (NEOWISE) прошла ближайшую на своей орбите точку к Солнцу. Теперь по мере удаления кометы от светила ее будет все лучше видно с Земли. C/2020 F3 (NEOWISE) называют самой яркой кометой за последние 7 лет. Уже сейчас ее можно наблюдать с северного полушария Земли перед рассветом. Комета видна с Земли от экватора до примерно 60-ой параллели северной широты (до широты Санкт-Петербурга). Если комета не разрушится, то лучше всего ее будет видно в 20-х числах июля. C/2020 F3 (NEOWISE) является ретроградной кометой. Она была обнаружена 27 марта 2020 года.
Наука и техника , Видео
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