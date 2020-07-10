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Врач рассказала об опасных последствиях укусов комаров 

ТК «Звезда» и ещё 7 15 минут назад
Чем опасен комариный укус
Фото: pixabay.com
Некоторые симптомы, появляющиеся после комариного укуса, могут нести серьезную угрозу здоровью и требовать быстрой медицинской помощи.
Простой комариный укус в некоторых случаях может вызвать у человека помутнение сознания и симптомы серьезного шока. О малоизвестных последствиях укусов насекомых рассказала врач-дерматолог Лариса Алексеева.
По словам специалиста, индивидуальная реакция на укус комара в силу особой чувствительности может быть достаточно опасна и требовать обращения к врачу.
Сама область повреждения кожи может опухнуть и покрыться волдырями. При таком ответе на укус следует принять антигистаминный препарат первого поколения и вызвать «Скорую помощь».
«Иногда может развиваться анафилактический шок», — цитирует врача радио Sputnik.
Шоковая реакция может возникнуть, к примеру, при укусе в веко или глаз. Ее признаками являются слабость, отечность, затрудненное дыхание и помутнение сознание — отдельно или вместе взятые.
Тем не менее, как отметила Алексеева, чаще всего комариные укусы почти не опасны для здоровья и требуют элементарной обработки или же, при покраснении и заметном зуде, холодного компресса.
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Наука и техника , Общество , ИА Sputnik
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