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Российский космонавт Иванишин побывал на борту пристыкованного к МКС корабля Crew Dragon 

ТАСС и ещё 5 44 минуты назад
Российский космонавт оценил корабль Crew Dragon
Фото: РИА Новости
Российский космонавт Анатолий Иванишин побывал на борту пристыкованного к МКС американского космического корабля Crew Dragon. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.
"Четверо из пяти участников экспедиции МКС-63 сегодня оценили комфорт на борту пристыкованного [к МКС] корабля Crew Dragon компании SpaceX", — указывается в среду на сайте американского космического ведомства.
По информации NASA, Иванишин и астронавты Даглас Хёрли, Роберт Бенкен и Крис Кэссиди на протяжении часа проверяли условия нахождения на корабле. В том числе они изучили, насколько комфортно нахождение на борту Crew Dragon сразу четверых человек.
"Это стало демонстрацией условий нахождения на Crew Dragon в преддверии миссии Crew-1 [по смене экипажа МКС], которая, как ожидается, будет осуществлена позднее в текущем году", — указали в NASA.
Вместе с Иванишиным и американскими астронавтами на борту МКС в рамках 63-й длительной экспедиции трудится также российский космонавт Иван Вагнер.
Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к МКС 30 мая с космодрома на мысе Канаверал. Стыковка Crew Dragon с МКС состоялась 31 мая. Это первый за девять лет пилотируемый полет, осуществленный с территории США на американском космическом корабле.
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Комментарии
Наука и техника , Войска , Технологии , Анатолий Иванишин , Крис Кэссиди , SpaceX , NASA , США
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