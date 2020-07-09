Доказана гипотеза о появлении древней цивилизации 

Генетики Стэнфордского университета нашли убедительные доказательства гипотезы, согласно которой коренные древние американцы могли путешествовать на острова Полинезии. Об этом многие ученые подозревали и раньше из-за сходства двух цивилизаций, однако эту версию оспаривали исследователи, считавшие, что народы разделял непреодолимый барьер в виде тысяч километров Тихого океана, сообщается в журнале Nature.

Ученые получили генетические данные 807 жителей Колумбии Французской Полинезии , чтобы найти признаки общего происхождения. Образцы охватывали 17 островов и 15 индейских групп, живущих вдоль тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки от Мексики до Чили. Результаты анализа показали, что в ДНК жителей нескольких островов присутствуют фрагменты, идентичные индейским. Причиной появления общих фрагментов является смешивание двух культур.

Встреча двух народов произошла, по оценкам, около 1200 года нашей эры, то есть примерно во времена заселения Полинезийских островов. Исследователи полагают, что полинезийцы могли высадиться на территорию современной Колумбии, однако также возможно, что один или два корабля с индейцами могли случайно натолкнуться на острова.

Одним из прежних доводов в пользу взаимосвязи коренных американцев и полинезийцев считался сладкий картофель, который был первоначально одомашнен в Южной и Центральной Америке. Однако он также рос и на островах Океании. Кроме того, полинезийцы и американцы называли это растение словами, имеющими схожие корни.